هوفنهايم يستقر على مساعد مدرب أياكس لخلافة نايجلسمان

مساعد مدرب أياكس أمستردام ألفريد شرودر خليفة نايجلسمان في هوفنهايم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استقر هوفنهايم الألماني على التعاقد مع ألفريد شرودر مساعد مدرب أياكس أمستردام الهولندي ليكون مدرب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيأتي شرودر لخلافة المدرب الشاب نايجلسمان والذي سيتولى بدوره مسؤولية تدربب نادي لايبزيج بداية الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان رسمي: "نشعر بالسعادة في أن نعلن أن شرودو سيكون مدربنا الجديد بداية من الموسم المقبل"

وسيوقع ألفريد شرودر البالغ من العمر 46 عامًا عقدًا مع الفريق الألماني إلى غاية العام 2022 أي لمدة 3 مواسم بداية من الصيف المقبل.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وكان تيفينتي الهولندي هو محطة شرودر التدريبية الوحيدة كمدير فني، قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام ليعمل كمدرب مساعد.

وقال المدير الرياضي لنادي هوفنهايم ألكساندر روزرن: "ألفريد يعرف الفريق جيدًا وأغلب لاعبيه، ومن خلال خبرته وتواصله معهم نعتقد أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة"

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يذكر أن هوفنهايم والذي لعب في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي يحتل حاليًا المركز التاسع على سلم ترتيب البوندسليجا.