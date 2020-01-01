هوفنهايم رفض هالاند بسبب ثلاثة آلاف يورو

رقم هين للغاية حرم فريق هوفنهايم الألماني من الحصول على خدمات إيرلينج هالاند قبل سنوات.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي هوفنهايم كانت أمامه فرصة للحصول على خدمات اللاعب النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند في عام 2016.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اللاعب كان قريبًا للغاية من الاتفاق مع الفريق إلا أن تفاصيل بسيطة للغاية أنهت الصفقة بالفشل.

وتواجد هالاند في ذلك الوقت لمدة أسبوع في تدربيات فرق الناشئين بصفوف هوفنهايم قبل أن تتخذ الإدارة القرار بالتعاقد معه بعدما أقنعهم بإمكانياته الفنية.

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أراد وكيل اللاعب أن يحصل على خمسة آلاف يورو في الشهر بينما كان الحد الأقصى لرواتب الشباب في نادي هوفنهايم هو ألفان فقط مما أفشل الصفقة.

فشل الصفقة رحل باللاعب لصفوف مولدي الدنماركي في يناير الذي جاء بعد ذلك الصيف بعام 2017 ومنه انضم لسالزبورج في يناير 2019.

وانضم النجم الشاب لصفوف فريق بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 20 مليون يورو وقدم مستويات طيبة للغاية حتى الآن.

جدير بالذكر أن اللاعب شارك في أربع مباريات بالدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند حتى الآن سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.