هوغو بورست يدعو إلى اختيار اسم مميز للمنتخب الهولندي

يستمتع هوغو بورست طوال الموسم بأداء بريان لينسن، أحد نجوم فريق NEC الذي يحتل المركز الثالث. بل إن كاتب العمود في صحيفة «ألجمين داغبلاد» يدعو إلى استدعائه للمنتخب الهولندي من قبل المدرب رونالد كومان.

لكن بورست أبدى بعض السخرية في مقاله يوم الاثنين بشأن لينسن الذي بلغ الآن 35 عاماً: "ولكن إذا كنا سنختار شباباً مشاغبين للمنتخب الهولندي، ألا يجب أن نضم أيضاً "بنيدورم باستاردز"؟"، يتساءل متابع كرة القدم من روتردام بصوت عالٍ.

لينسن هو لاعب يبلغ من العمر 35 عامًا "نحن جميعًا معجبون به"، هكذا خلص بورست بعد فوز NEC بنتيجة 2-0 على إكسلسيور. "لم يلعب أبدًا في أي منتخب وطني. فيما يلي قائمة بالأندية التي لعب لها: فورتونا سيتارد، إم في في، في في في، إس سي هيراكليس، إف سي جرونينجن، فيتيس، فينورد، أوراوا ريد دايموندز، ونيك."

من وجهة نظر بورست، لم يصل لينسن بعد إلى أقصى إمكاناته على الرغم من عمره. "مركزه يختلف عن مركز كيس سميت. إنه مهاجم"، هكذا قال بورست، الذي يتوقع أن يظل سميت، الذي لعب مرة واحدة مع المنتخب الوطني، في دائرة اهتمام كويمان في الفترة التي تسبق كأس العالم هذا الصيف.

يشعر بورست ببعض القلق بشأن خط هجوم المنتخب الهولندي، خاصة بالمقارنة مع الدول الكبرى المشاركة في كأس العالم. "لينسن أيضًا ليس من فئة استثنائية، لكن عليك أن تنظر جيدًا، خاصة من حيث العمق. إحصائياته جيدة. لديه عمق في لعبه، وهو أمر نادر في المنتخب الهولندي. بريان يسجل أهدافًا بانتظام ولديه أخلاقيات عمل عالية للغاية."

"إنه ذكي، ماكر، مع دفعات غير مرئية، وبالفعل، أسمع طاقم المنتخب الهولندي يقولون بالفعل: لم يتجاوز خسارة نهائي دوري المؤتمرات"، يشير بورست إلى المباراة النهائية في عام 2022، عندما خسر لينسن مع فينورد في النهائي 1-0 أمام روما. "ولينسن ودود، ومبتسم، واجتماعي، ومتفاني. تقريبًا كل ما يفتقر إليه ووت فيغهورست."

وأخيرًا، أشار بورست إلى أن لينسن، الذي يبلغ طوله 1.70 مترًا فقط، أقوى بكثير في الرأس من ويغهورست الذي يبلغ طوله 1.97 مترًا. «وهو لاعب أعتقد أنه يستحق أن ينضم إلى التشكيلة أيضًا. ولكن إذا كنا سنأخذ الجانب الاجتماعي في الاعتبار، أيها المدرب الوطني: فكر في بريان لينسن.»