هوساوي يُغادر المشفى والجهاز الطبي يحسم موقفه من المران

هوساوي انضم متأخرًا لمعسكر المنتخب السعودي

غادر زكريا هوساوي المشفى بعد أن مكث به لمدة 24 ساعة للاطمئنان على حالته الصحية بعدما سقط مغشيًا عليه في تدريبات المنتخب السعودي يوم الأحد الماضي.

اللاعب الشاب كان قد انضم لمعسكر الأخضر متأخرًا بعد بروزه في المباراة التدريبية التي جرت بين الفريق الأول والأولمبي في أبو ظبي قبل أسبوعين تقريبًا.

كان الأخضر قد واجه أيسلندا وديًا الأحد الماضي، وقد فرض المدرب هيرفي رينارد على اللاعبين الذين لم يُشاركوا في اللقاء خوض مباراة تدريبية للحفاظ على جاهزيتهم البدنية.

تلك المباراة شهدت اصطدام هوساوي مع أحد اللاعبين مما تسبب في تعرضه للإغماء، وقد نُقل بسيارة الإسعاف لإحدى المشافي القريبة سريعًا وخضع لفحوصات طبية أظهرت سلامته لكن الأطباء فضلوا بقاءه في المشفى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

الظهير الأيسر من المتوقع أن يخضع لفحص وتقييم من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية أم لا.

المنتخب السعودي يتواجد في أبو ظبي حاليًا حيث يُقيم معسكره التدريبي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد خاض 4 مباريات ودية آخرها أمس أمام أيسلندا.

الأخضر سيُواجه بنما الخميس القادم في الإمارات ثم يعود إلى الرياض حيث سيتدرب عصرًا لعدة أيام قبل مواجهة كرواتيا وديًا في الـ16 من نوفمبر الجاري ومن ثم سيتوجه مساء نفس اليوم إلى الدوحة حيث ستنطلق بعد 4 أيام بطولة كأس العالم.