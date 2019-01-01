هوساوي يقترب من العودة للملاعب

أهلي جدة يسعى للوصول إلى المربع الذهبي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن معتز هوساوي مدافع أهلي جدة السعودي يقترب من العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد اقتراب تعافيه من الإصابة.

وابتعد هوساوي عن الملاعب بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا منذ بداية الموسم، مما أبعدته عن التشكيل الأساسي للفريق الجداوي في الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية أن هوساوي عاد إلى جدة أول أمس من مدينة دبي الإماراتية، بعد أن خاض برنامج تأهيلي.

واستغرق البرنامج التأهيلي لهوساوي في دبي ما يقرب من 3 أسابيع، حتى يتم تعافيه بشكل كامل قبل العودة للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة.

وسيعقد هوساوي جلسة مع كلًا من حاتم جمعة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم إسماعيل أخصائي العلاج والتأهيل بالنادي من أجل وضع برنامج العودة للتدريبات.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي، برصيد 40 نقطة بعد مرور 23 جولة.