السعودية تُواجه الأرجنتين في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم قطر 2022

قال معتز هوساوي مدافع التعاون أن الضغط الشديد على اللاعبين كان سبب المستوى السيئ والخسارة القاسية بنتيجة 5-0 للمنتخب السعودي أمام روسيا في افتتاح كأس العالم 2018.

هوساوي، الذي تواجد على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، أضاف خلال حديثه في برنامج "مع عزيز" "لا أعرف ما الذي حدث لنا خلال المباراة، وكأننا أصبنا بالعمي جميعًا، بدا وكأن روسيا تلعب بـ12 لاعبًا، لم ننم جيدًا ليلة المباراة نتيجة التفكير الشديد بها كونها لقاء الافتتاح الذي سيشاهده كل العالم، أعتقد أننا تأثرنا بالضغط ولم نلعب بمستوانا أبدًا".

السعودية تستعد للعب في كأس العالم 2022 الذي سينطلق في قطر بعد أسبوعين تقريبًا، وقد وقعت في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

المدافع الذي لعب 18 مباراة مع المنتخب السعودي ضمنها مواجهة مصر في مونديال 2018 سُئل عن المدافع السعودي الذي يستطيع إيقاف النجم ليونيل ميسي، إن كان هو أم أسامة المولد أم من، فأجاب "فقط بدعاء الوالدين".

أضاف "معجزة فقط قد تُوقف ميسي، أخالف من يقول أنه تراجع بل هو بمثل مستواه وأفضل. ميسي قوي في الأقدام وذكي في عقله، لا يوجد إلا توجيه اللكمات له، وقد يسلم منها كذلك".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيُواجه ميسي ورفاقه في أولى مبارياتهم في مونديال قطر 2022، ومن ثم ستكون المواجهة مع زملاء روبرت ليفاندوفسكي وأخيرًا ضد المكسيك.