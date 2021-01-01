وكيله إلى هورفات: حمدالله أفضل لاعبي الدوري السعودي، من الغباء ألا تعتمد عليه

رسالة نارية من أخ ووكيل النجم المغربي لمدرب النصر

وجه عبد الرحيم حمدالله أخ ووكيل أعمال المغربي عبد الرزاق حمدالله نجم النصر رسالة نارية للمدرب ألين هورفات، مؤكدًا خلالها أن أخيه هو أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ومن الغباء ألا يتم الاعتماد عليه في المباريات.

حمدالله لم يلعب مع النصر منذ مباراة القادسية التي خسرها الفريق بهدف نظيف، إذ استبعده المدرب الكرواتي من مباريات الهلال وأبها والاتفاق، وتتحدث المصادر الرسمية عن أن الغياب بسبب الإصابة، فيما تُشير بعض المصادر إلى أن السبب الحقيقي لذلك هو سوء مستواه وغياب أهدافه.

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اللاعب عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا، لكن موقفه مازال غير واضح من خوض اللقاء القادم أمام الأهلي في جدة، وقد قيل مؤخرًا أنه طلب فسخ عقده مع النصر لكن الإدارة بقيادة صفوان السويكت رفضت طلبه.

عبد الرحيم نشر صورة تجمع اللاعب مع زميله نور الدين أمرابط عبر حسابه على إنستجرام وكتب معها "أخي يعيش في سلام مع الجميع، هو هادئ وصبور للغاية. كل التغييرات التي حدثت في النادي وضعت بعض الضغط عليه مثلما فعلت مع البقية، وقد غيرت هدف الفريق".

أضاف نافيًا كل ما يتردد عن وضع خاص يعيشه اللاعب داخل النصر "حمدالله ليس لديه أي سيطرة على إدارة النصر، بل هم من يُديرون النادي ويقومون بكل تلك التغييرات".

"بعض اللاعبين الآخرين استغلوا مشاكل النادي المالية وعدم حصولهم على مستحقاتهم وغادروا، تلك ليست ثقافة أخي، هو لاعب ملتزم ويحترم عقده حتى في ظل عدم حصوله على مستحقاته المالية وهي ليست بالقليلة".

وأتم موجهًا رسالة إلى هورفات "المدرب المؤقت عليه أن يفهم أنه يمتلك اللاعب الأفضل في الدوري السعودي، ومن الغباء ألا يعتمد عليه".

يُشار إلى أن حمدالله لم يلعب هذا الموسم في الدوري السعودي سوى 9 مباريات سجل خلالها 3 أهداف فقط.