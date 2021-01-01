أول رد فعل "عملي" من هورفات تجاه رسالة أخ ووكيل حمدالله

أخ ووكيل النجم المغربي وجه رسالة نارية للمدرب الكرواتي

واصل النصر تدريباته أمس بقيادة مدربه ألين هورفات استعدادًا للقاء الكبير في جدة يوم الخميس القادم، إذ سيحل ضيفًا على الأهلي في مباراة قوية ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقد خضع اللاعبون خلال المران لعدة تدريبات بدنية وتكتيكية قبل أن يفرض المدرب الكرواتي مناورة تكتيكية طبق خلالها بعضًا من أفكاره الفنية التي ينوي الاستعانة بها أمام الأهلي.

الخبر الأهم في مران النصر يوم أمس كان تواجد الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله في المجموعة الأساسية التي خاضت المناورة الفنية، وهو ما يُلمح بقوة لعودته إلى التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة الفريق الجداوي.

حمدالله لم يلعب مع النصر منذ مباراة القادسية التي خسرها الفريق بهدف نظيف، إذ استبعده هورفات من مباريات الهلال وأبها والاتفاق، وتتحدث المصادر الرسمية عن أن الغياب بسبب الإصابة، فيما تُشير بعض المصادر إلى أن السبب الحقيقي لذلك هو سوء مستواه وغياب أهدافه.

ويأتي إعادة اللاعب للتشكيل الأساسي للفريق الأصفر كأول رد فعل عملي من هورفات تجاه رسالة عبد الرحيم حمدالله أخ ووكيل المهاجم المغربي، والتي قال خلالها للمدرب "أنت تمتلك أفضل لاعب في الدوري السعودي، ومن الغباء ألا تعتمد عليه".

يُشار أخيرًا إلى أن المهاجم السعودي رائد الغامدي شارك في المران كذلك بعد غيابه عنه يوم الأحد بسبب ظروف الطيران، وقد واصل المهاجم الشاب محمد مران تواجده في التدريبات رغم عودة الغامدي وحمدالله.