هورفات يُحدد مشكلة النصر ويُوضح أسباب عدم البدء بالنجعي

تصريحات المدرب عقب التعادل مع أبها

أبدى ألين هورفات المدير الفني للنصر استياءه من خسارة نقطتين بالتعادل مع أبها في مباراة الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مؤكدًا أن مشكلة فريقه الرئيسية هي استقبال الأهداف السهلة.

كارلوس ستراندبيرج منح الأفضلية لأبها في الشوط الأول من مباراة مرسول بارك، وبعدما سجل سامي النجعي هدف التعادل، عاد المهاجم السويدي وسجل الهدف الثاني، قبل أن ينجح النعجي من جديد في إدراك التعادل بهدف عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

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المدرب الكرواتي حدد المشكلة أمام أبها بقوله للقنوات الرياضية السعودية "مشكلتنا الحقيقية اليوم هي قبولنا لأهداف سهلة، المفترض أن الهدفين كانا كافيين لنحقق الفوز أمام فريق لعب بهذا التكتل الدفاعي".

هورفات أشاد كثيرًا بالنجعي وبرر عدم الدفع به أساسيًا، بقوله "النجعي كان أساسيًا في بعض المباريات، هو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة وهو مستقبل النادي، وسيحصل على فرص كثيرة مستقبلًا لأنه يستحقها تمامًا، خاصة لالتزامه الكبير في المباريات والتدريبات، لكن كان من الصعب أن نُغير من التشكيل الأساسي الذي واجه الهلال وفاز عليه، لم يكن عادلًا أن نُبعد أي لاعب عن التشكيل الأساسي بعد كل هذا الجهد الذي بذلوه في المباراة".

وأتم "الفريق أظهر رغبة ممتازة اليوم، لكن المؤلم أنه استقبل أهدافًا سهلة، حذرنا كثيرًا من الهجمات المرتدة والكرات الثابتة للخصم لكنه استطاع التسجيل في النهاية".

يُشار إلى أن النصر رفع رصيده بهذا التعادل إلى النقطة الـ29 في المركز السابع، وقد أهدر في المباريات الأربعة الأخيرة 8 نقاط كانت كفيلة بجعله في المربع الذهبي.