هورفات يشكو اللعب كل 4 أيام، ويُحدد هدف النصر الرئيسي هذا الموسم

تصريحات المدرب عقب التعادل مع الاتفاق

أبدى ألين هورفات المدير الفني للنصر استيائه من اللعب كل أربعة أيام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يدفعه للمداورة بين اللاعبين تفاديًا للإرهاق والإصابات.

النصر خسر نقطته العاشرة في آخر 4 مباريات بتعادله مع الاتفاق خارج ملعبه 1-1، وقد كان متأخرًا بهدف وليد أزارو حتى سجل له عبد الإله العمري هدف التعادل في الشوط الثاني.

المدرب الكرواتي أوضح أن البداية الجيدة للقاء كانت ما نقص النصر اليوم وجعله يخسر نقطتين بالتعادل، بقوله للقنوات السعودية الرياضية "لم نلعب جيدًا في الدقائق الـ15 الأولى، سُجل ضدنا هدف وكان للقادسية فرصة أخرى للتسجيل".

"عادة من الصعب أن يعود الفريق إن بدأ بذلك الشكل السيئ، لكننا وبغض النظر عن تفوقنا عدديًا أظهرنا شخصية قوية، لأن النقص العددي أحيانًا يؤدي إلى زيادة صعوبة المباراة للجوء المنافس للتكتل الدفاعي، وفي النهاية نجحنا في الوصول للتعادل".

أضاف هورفات حول اللقاء "طبقنا اليوم مبدأ المداورة بين اللاعبين وأشركنا 2 من الشباب، الأهم بالنسبة لي كمدرب هو تحقيق نتيجة جيدة وكذلك إبعاد الإصابات عن اللاعبين، واللعب كل 4 أيام يزيد من فرص تعرض اللاعبين للإصابة ولذا لابد من المداورة بينهم".

وأتم حول هدف الفريق الرئيسي هذا الموسم "هدفنا هذا الموسم تحسين ترتيب النصر في جدول الدوري، لكن الهدف الأهم والرئيسي هو كأس الملك، بجانب دوري أبطال آسيا بالطبع".

يُشار إلى أن النصر رفع رصيده بهذا التعادل إلى النقطة الـ30 في المركز السابع، وقد أهدر فرصة انتزاع المركز السادس من منافسه الاتفاق صاحب الـ31 نقطة.