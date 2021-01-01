عبد الفتاح عسيري: هدف الاتفاق جعلنا نستعيد تركيزنا وشعورنا بالمسؤولية

تصريحات جناح النصر عقب التعادل مع الاتفاق

أبدى عبد الفتاح عسيري نجم النصر استياءه من التعادل مع الاتفاق 1-1 في مباراة الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مؤكدًا أن اللاعبين كان ينقصهم التركيز في الدقائق الأولى من اللقاء.

النصر خسر نقطته العاشرة في آخر 4 مباريات بتعادله مع الاتفاق خارج ملعبه 1-1، وقد كان متأخرًا بهدف وليد أزارو حتى سجل له عبد الإله العمري هدف التعادل في الشوط الثاني.

الجناح السعودي شارك مع بداية الشوط الثاني وقد أنعش الهجوم النصراوي وكان أحد نجوم الفريق وساهم بقوة في وصوله لهدف التعادل، وقد تحدث للقنوات الرياضية السعودية موضحًا أن التعادل يبقى أفضل من الخسارة رغم بحثهم عن الفوز.

إذ قال "كنا نطمح لتحقيق الفوز خاصة مع لعب الاتفاق بـ10 لاعبين، لكن التعادل يبقى أفضل من الخسارة".

أضاف حول البداية السلبية "النصر بدأ المباراة وقد كان التركيز غائبًا عن أغلب اللاعبين، هدف الاتفاق جعلنا نستعيد تركيزنا وشعورنا بالمسؤولية، والقادم أفضل إن شاء الله".

وأتم حول أسباب تلك النتائج المتراجعة "النصر يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين سواء الأساسيين أو البدلاء، حتى أننا نحتار في اختيار التشكيل الأساسي، لكننا بحاجة للمزيد من التركيز في الفترة القادمة لتحسين مركزنا في الدوري وتقديم نتائج جيدة في كأس الملك ودوري أبطال آسيا".

يُشار إلى أن النصر رفع رصيده بهذا التعادل إلى النقطة الـ30 في المركز السابع، وسيلعب الخميس القادم ضد الأهلي في جدة.