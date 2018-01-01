هودسون يعترف باهتمامه بضم مهاجم ليفربول

سولانكي قد يكون أول المغادرين من ليفربول في ميركاتو الشتاء

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف روي هودسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس باهتمامه بضم مهاجم ليفربول دومينيك سولانكي، في فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب الإنجليزي لا يحظى بفرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية للريدز، في ظل تألق الثلاثي الهجومي للفريق محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

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وكان مالك النادي قد اعترف باهتمامه بضم سولانكي في ميركاتو الشتاء، ليؤكد هودسون بعد ذلك رغبة كريستال بالاس في ضم لاعب الريدز.

وقال هودسون: "إذا قال رئيس النادي هذا الأمر، إذًا فهو ليس سرًا، سيقدم سولانكي لنا إضافة رائعة على المستوى الهجومي، وستكون أمامه فرصة لكي يثبت للجميع قدراته على التألق في البريميرليج".

كما أضاف مدرب إنجلترا السابق: "لقد أثبت سولانكي قدرته على إحراز الأهداف مع منتخبات الشباب في إنجلترا وتشيلسي، سيمثل إضافة كبيرة لنا إذا استطعنا ضمه، لقد كان صفقة كبيرة لفريق ليفربول، ولكن خط هجوم فريقهم لديه أكثر من لاعب قوي حاليًا".