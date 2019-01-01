هودسون يسقط روبسون وفيرجسون من صدارة الأكبر بالبريمرليج

روي هودسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس سيصبح اليوم المدرب الأكبر عمرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي متجاوزًا كل من بيب روبسون وأليكس فيرجسون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يقترب المدرب الكبير روي هودسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس من دخول تاريخ الدوري الإنجليزي اليوم السبت أثناء مباراة فريقه ضد ليستر سيتي.

يأتي ذلك حيث سيصبح هودسون هو المدرب الأكبر عمرًا الذي يخوض مباريات في الدوري الإنجليزي متجاوزًا السير بوبي روبسون مدرب نيوكاسل الأسبق.

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ويعد روبسون هو أكبر مدرب عمل في الدوري الإنجليزي على الإطلاق حيث أدار آخر مبارياته وهو في عمر الـ 71 عامًا و192 يومًا، ويأتي هودسون حاليًا في المركز الثاني خلفه.

وكانت آخر مباريات هودسون أمام فريق وست هام يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليج، وكان عمره وقتها 71 عامًا و184 يومًا، وسيكون عمره اليوم 71 عامًأ و197 يومًا.

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وتجاوز هودسون رقم السير أليكس فيرجسون بالفعل هذا الموسم وتركه حاليًا في المركز الثالث بـ 71 عامًا و139 يومًا، عندما كان مديرًا فنيًا للمرة الأخيرة رفقة مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن مسيرة هودسون التدريبية كبيرة للغاية حيث سبق له تدريب أكثر من 20 فريق في دوريات مختلفة وكان من ضمنها منتخبات سويسرا والإمارات وإنجلترا.