هودسون يعلق على ربط نجم كريستال بالاس بثنائي مانشستر

الشاب متابع من عديد الأندية الكبرى

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد مدرب كريستال بالاس روي هودسون بلاعبه المتألق آرون وان باساكا وأكد أنه مستمر مع الفريق وليس منشغلاً بتقارير انتقاله لنادي آخر.

وتألق بيساكا الموسم الحالي مع بالاس بشكل لفت انتباه عدة أندية كبرى في إنجلترا، وعلى رأسها ثنائي مانشستر وليفربول.

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وقال هودسون للمراسلين: "يعجبني استمراره في العمل واحترافيته وعدم إعطاء انتباه كبير للتقارير، هو سعيد هنا وأمضى عقداً طويل الأمد".

وواصل: "هو يعمل كثيراً ويملك القابلية للتطور والنمو، وهذه ميزة مهمة لجعله لاعب أفضل".

ويبلغ بيساكا من العمر الواحدة والعشرين ويشغل مركز الظهير الأيمن، ولعب مع منتخبات الكونغو الديموقراطية وإنجلترا للشباب.