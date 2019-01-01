هوث يروي سبب صراخ مورينيو في وجه مساعده

روبرت هوث يروي قصة ترجع إلى ولاية مورينيو الأولى في تشيلسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

روى روبرت هوث مدافع تشيلسي السابق قصة جمعته بجوزيه مورينيو مدرب البلوز في ولايته الأولى هناك بين 2004 و2008.

وقال هوث في تصريحاته لستاديوم أسترو:"في بداية الوقت في تشيلسي، أتذكر حصة تدريبية معينة، حين صرخ في وجه أحد مساعديه".

وأضاف:"كنا نلعب مباراة تدريبية على الاستحواذ ولكن لسبب ما، ارتكب خطأ حين رمى الكرة بطريقة خاطئة".

وأوضح:"مورينيو أوقف المباراة وقال أن تلك الرمية كانت سيئة للغاية، وكان هذا أحد المدربين المساعدين".

وتابع:"لذلك قلنا أنه إذا كان يفعل ذلك مع المدرب، ما الذي سيفعله معنا"؟

يذكر أن مورينيو -56 عاماً- قد عاد لتشيلسي في 2013، قبل أن يتم إقالته مجدداً في 2015.