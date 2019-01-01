هنري يهزم رونالدو في استفتاء الأفضل في تاريخ البريميرليج

فارق كاسح لصالح الفرنسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أجرت بي بي سي سبورت استفتاء حول أفضل لاعب في تاريخ البريميرليج من خارج إنجلترا، وضمت القائمة العديد من أساطير الدوري.

وشهدت القائمة حلول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، والهداف التاريخي لريال مدريد ومهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، في المركز الثاني.

وخسر رونالدو الاستفتاء لصالح الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال، الذي حاز على 45% من الأصوات.

وشهد الاستفتاء مشاركة أكثر من ربع مليون شخص، حيث نال رونالدو 14%، تلاه إريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق بـ12%.

وفي المركز الرابع أتى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي بـ8% من الأصوات، فيما تلاه الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي بـ6% من الأصوات.