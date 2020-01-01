هنري: مشاهدة ليفربول مرهقة ومشكلة أرسنال من قبل رحيل فينجر

تيري هنري أسطورة أرسنال يشيد بسرعات الدوري الإنجليزي ويخص ليفربول ومانشستر سيتي.

أشاد النجم الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال المعتزل بسرعات ورتم الدوري الإنجليزي وخص بالذكر الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هنري وأكد خلالها أن مجرد مشاهدة ليفربول تصيبه بالإرهاق، كما ذكر جوزيه مورينيو من قبل.

وقال هنري: "السرعة والرتم في الدوري الإنجليزي عاليان للغاية الجميع يمكنه أن يرى ذلك كل أسبوع، لكن عند مشاهدة ليفربول فقط رؤيتهم ترهقني".

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وأضاف: "تحركاتهم تكون في غاية السرعة وهو ما يتسبب في إرهاق الخصوم، أما مانشستر سيتي فمجرد حصولك على الكرة تجدهم يضغطون عليك".

وأكمل: "في كل مناسبة تجد ثلاثة من مانشستر سيتي حول الخصم، الأوضاع والرتم في الدوري الإنجليزي هائلان".

وأنهى تصريحاته عن أرسنال: "الأمور كانت صعبة بالفعل قبل رحيل فينجر، لقد تعلمت هذه الأشياء بعدما عملت كمدرب".

جدير بالذكر أن هنري يقوم حاليًا بتدريب فريق مونتريال إمباكت بعد تجربة سيئة له رفقة فريقه السابق موناكو في فرنسا.