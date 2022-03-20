هنري: سان جيرمان لا يصنع دون ميسي، كيف تعاملون الأفضل في التاريخ هكذا؟!

انتقد النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري تعامل جماهير باريس سان جيرمان مع الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد السابق لبرشلونة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال تحليل مباراة موناكو في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي، والتي خسرها باريس بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال هنري: "الأسبوع الماضي قامت جماهير باريس سان جيرمان بالتصفير على ميسي، كيف يمكنكم فعل ذلك مع الأفضل على الإطلاق؟!".

وأضاف: "ميسي هو أكثر من صنع الأهداف في الدوري الفرنسي حتى الآن، اليوم ودون ميسي الفريق لا يصنع أي فرص".

وأردف: "باريس سان جيرمان يلعب مباريات مثل تلك منذ بداية الموسم، الأمر يتكرر كثيرًا، لقد لعبت في برشلونة، وإذا لم تكن تحترم ما تقوم به ترحل، الأمر مثله في بايرن".

وأكمل: "هناك نوعًا من عدم التواصل بين النادي وجماهيره، هناك تعامل مع باريس على أنه شركة وليس نادي كرة قدم، يجب أن يعاد تعريف تلك العلاقة بين النادي والجماهير".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان ورغم الخسارة في ثلاثة من آخر خمسة لقاءات إلا أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه قبل النهاية بتسع جولات.