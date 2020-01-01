هنري: أشاهد سبع مباريات باليوم وبولي هددني بالقتل

تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة المعتزل والمدير الفني الحالي لفريق مونتريال إمباكت يكشف تفاصيل جديدة حول مسيرته الكروية ومتابعته لكرة القدم.

كشف تيري هنري نجم فريق أرسنال الإنجليزي المعتزل والمدير الفني الحالي لفريق مونتريال إمباكت عن تفاصيل جديدة تخص علاقته بكرة القدم في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هنري وأكد خلالها أنه شغوف للغاية برياضة كرة القدم لدرجة أنه يشاهد سبع مباريات في اليوم بعض الأحيان.

وقال هنري: "أنا شغوف بكرة القدم ولا يمكنني التوقف عن مشاهدتها وفي بعض الأحيان أشاهد سبع مباريات في اليوم الواحد، لكنني أتابع كرة السلة أيضًا".

وأضاف: "عندما كنت في عمر أصغر بالتحديد 18 عامًا تدربت مع عظماء في كرة القدم وحظيت بفرصة اللعب بجوارهم والتعلم منهم".

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وأكمل: "في أحد التدريبات بصفوف موناكو وأمام باسيل بولي قمت بتمرير الكرة بين قدميه وبعدها حاولت تمرير الكرة ووجدت جذبه يدي وهددني وقال لا تفعل ذلك معي مجددًا وإلا سأقتلك".

وأنهى تصريحاته: "باسيل كان يقطع الكرات بطريقة مذهلة، ولعبت أيضًا لجوار إريك دي ميكو وليليان تورام، لقد كنت محظوظًا بالعمل معهم في بداية مسيرتي".

جدير بالذكر أن هنري كان قد تولى لتوه مسؤولية تدريب فريق مونتريال إمباكت وربطته تقارير صحفية إسبانية بتدريب برشلونة في الموسم المقبل