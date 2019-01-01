مخيتاريان يعود لتدريبات أرسنال قبل مواجهة مانشستر يونايتد

الأرميني هنريك مخيتاريان يعود لتدريبات أرسنال قبل مواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يعود اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان لتدريبات فريق أرسنال قبل مباراة الفريق المقبلة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد فريقه السابق.

يأتي هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي نشره وأكد من خلاله أن اللاعب سيعود للتدريبات مع الفريق بعد مواجهة تشيلسي المقبلة في الدوري.

وذكر البيان أن اللاعب على الرغم من قرب عودته للفريق وتدريباته خلال الفترة المقبلة، الا أنه من غير المتوقع أن يشترك في مباريات قبل شهر فبراير المقبل.

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وكان أرسنال قد أعلن بحلول أعياد الكريسماس عن غياب مخيتاريان عن المدفعجية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع بعد اصابته في مباراة كأس الرابطة ضد توتنهام.

ونشر اللاعب نفسه الأسبوع الماضي مقطع فيديو له وهو يقوم بالتدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية عبر حسابه في موقع "تويتر" وأكد من خلالها على قرب عودته.

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جدير بالذكر أن مخيتاريان كان قد انضم لصفوف أرسنال في الشتاء الماضي قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد في صفقة شهدت انتقال أليكسيس سانشيز لصفوف الشياطين الحمر.