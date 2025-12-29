هندسة الطبيعة على القماش.. فلسفة قميص العلا تتجاوز كرة القدم

على الرغم من مرور فترة على ظهوره، لا يزال قميص نادي العُلا الجديد واحدًا من أبرز التصاميم التي أثارت اهتمام المتابعين في الكرة السعودية هذا الموسم، ليس لأنه مجرد طقم رسمي لفريق صاعد بقوة، ولكن أيضًا لأنه قطعة فنية تحمل في طياتها فلسفة تصميمية واضحة تربط بين هوية المكان وتطلعات المستقبل.

لغة التصميم.. المعنى لا الزخرفة

من النظرة الأولى، تدرك أن القميص صُمم ليكون أكثر من زيّ رياضي.

هو محاولة واعية لتحويل مفردات جغرافية وثقافية عميقة إلى رسائل بصرية ترتديها المجموعة كل أسبوع داخل الملعب.

هذا المزج بين الإرث والحداثة هو سر جمالية القميص وجاذبيته.

نقشة النمر العربي.. القوة كعلامة بصرية

أبرز ما يلفت الانتباه هو حضور نقشة النمر العربي، المستوحاة من شعار النادي.

جاءت النقشة بوصفها عنصرًا ناعما لكنه شديد التأثير، يمثل القوة والجرأة والمرونة، وهي صفات يريد الفريق أن يترجمها إلى أداء.

جمالية تلك النقشة تكمن في أنها ليست نقلة زخرفية، بل رمز مرتبط بالهوية.

هندسة الطبيعة فوق القماش

القميص يقدّم أيضًا قراءة بصرية فريدة لتكوينات الجبال الصخرية في العُلا.

الخطوط والتموّجات الخفيفة التي تحاكي تضاريس المنطقة تمنح القميص عمقًا من نوع خاص.

إنها التفاصيل التي تجعل القميص يبدو وكأنه منحوت من البيئة نفسها، لا مجرد تصميم رقمي.

بصمة حضارية تعود آلاف السنين

إضافة الأحرف الدادانية جاءت باعتبارها توقيعًا ثقافيًا.

الأحرف ليست واضحة بشكل فج، لكنها تظهر كعنصر خافت يضيف روحًا تاريخية للقميص.

وجودها يعكس احترامًا لحضارة ضاربة في القدم، ويجعل القميص قطعة تربط اللاعب بالمكان قبل الشعار.

ألوان القميص

اختيار الألوان جاء متناسقًا مع الطابع العام للتصميم.

الأزرق للطقم الأساسي يمزج بين الحداثة ورمزية السماء وعمق الوادي.

أما الأبيض للطقم الاحتياطي، فيحمل طابعًا أنيقًا وبسيطًا، يسمح للعناصر الجمالية الأخرى بالظهور دون ضجيج.

والنتيجة واضحة، قميصان مختلفان في الإحساس، لكنهما يرويان القصة نفسها.

فلسفة تتجاوز كرة القدم

جمالية قميص العُلا تكمن في أنه ليس مجرد محاولة لإرضاء الذوق العام، بل هو بناء بصري له هوية واضحة.

القميص يربط اللاعب والجمهور بالمكان، ويحوّل الرموز التاريخية إلى جزء من قصة النادي الحديثة.

هو نموذج لكيف يمكن لقميص كرة القدم أن يتحول من معدة رياضية إلى عمل فنّي يحمل معنى.