هندرسون: هذا أصعب موسم على الإطلاق ولا أحد يقدم لليفربول خدمات!

ضغط المباريات لا يوصف..

رفض جوردان هندرسون، قائد ليفربول، الأقاويل أن بعض الفرق تقدم للريدز خدمات بشكلٍ أو بآخر، مؤكدًا على أن هذا الموسم هو الأصعب على الإطلاق بسبب كثافة وضغط المباريات.

ويخوض ليفربول حاله كحال كبار أوروبا مباراتين أسبوعيًا بين الدوري ودوري أبطال أوروبا، وقد أعرب يورجن كلوب في أكثر من مرة عن غضبه من الجدول المزدحم الذي يؤدي إلى إصابات كثيرة.

وبالنسبة لهندرسون، فإنه يرفض خلق أي أعذار لفريقه هذا الموسم، بل ويؤكد على أنهم سيبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق جميع الألقاب الممكنة.

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تصريحات الدولي الإنجليزي أتت في المؤتمر الصحفي لمباراة أياكس، المقرر لها يوم الأربعاء لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لحسم تأهل النادي الإنجليزي لثمن النهائي.

القائد قال "في هذه المرحلة من الموسم الماضي كُنّا في وضع مشابه ونجحنا في اجتيازه، هذا هو التحدي مرة أخرى بالنسبة لنا".

كما أضاف "من الرائع أن تحظى بخريف جيد، ولكن هذا إذا نجحت في اجتياز الشتاء عندما تزيد كثافة المباريات، وهل يكون لديك فرصة للاستفادة بأقصى حد من الربيع؟".

وتابع "لقد قيل الكثير عن الجدول الزمني لهذا الموسم، ومن دون الرغبة في إعادة فتح النقاش، فإن الموسم الحالي أصعب من أي وقت مضى، هذا الوضع وعلينا كلاعبين التأقلم وإزالة كل عقبة تأتي في طريقنا".

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"لن يقدم لنا أحد أي خدمة ونحن لا نبحث عن أي شيء، لذلك فأفضل شيء نقوم به هو التمسك بشعارنا الأساسي وهو التنافس أمام أي خصم نواجهه."

وأردف "سينظر الناس إلى أننا فزنا في أمستردام وبالتالي نحن المرشحون للفوز على أياكس مجددًا، لكن أتالانتا الأسبوع الماضي أظهر أن كرة القدم نادرًا ما تكون بهذه البساطة".

وأتم "أعرف من تجربتي الخاصة في ليفربول أنه كلما خسرنا مباراة، نريد تصحيح ذلك من خلال إظهار ما نحن قادرون عليه. ليس لدي أدنى شك على الإطلاق في أن أياكس سيتعامل مع هذه المباراة بنفس العقلية تمامًا".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي أتالانتا وأياكس في المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط، 7 نقاط.