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الدوري الإنجليزي الممتاز

هندرسون: مر الكثير من الوقت على الفوز ضد تشيلسي!

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قائد ليفربول سعيد بعودة الانتصارات ضد تشيلسي ومواصلة السعي نحو لقب البريميرليج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب قائد ليفربول جوردان هندرسون عن سعادته البالغة بفوز فريقه على ضيفه تشيلسي بثنائية دون رد، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

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وقال قائد الريدز لقنوات سكاي سبورتس في تصريحاته عقب المباراة: "لقد مر الكثير من الوقت على آخر فوز حققناه ضد تشيلسي، لقد توخينا الحذر تجاه لاعبي فريقهم وسنحت لهم فرصتين ولكننا حققنا نتيجة كبيرة، ركزنا على أنفسنا وعملنا بجد في التدريبات والمباراة والآن علينا فقط الاستمتاع بالانتصار والتركيز على المباراة المقبلة".

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وعما قاله كلوب للاعبين بين الشوطين قال هندرسون: "لا استطيع الفصح عن ذلك، ولكنه طلب مننا مواصلة العمل الجيد وتحسين نقطتين وإيجاد مساحات".

يذكر أن آخر فوز لفريق ليفربول ضد تشيلسي يعود لعام 2016.

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