هندرسون: لا يزال أمام ليفربول مساحة للتطور

جوردان هندرسون نجم وسط ملعب ليفربول يؤكد أن فريقه لا يزال أمامه مساحة كبيرة للتطور في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم وسط ملعب ليفربول عن سعادته بما قدمه فريقه خلال مواجهته ضد نوريتش سيتي مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الرسمي لليفربول، وأكد خلالها أن الفريق لا يزال أمامه مساحة كبيرة للتطور.

وقال هندرسون: "لقد كانت تلك المباراة هي بداية الدوري الإنجليزي، أردنا أن نبدأ بشكل جيد، وفعلنا ذلك بالفعل، لقد سجلنا أهدافًا مذهلة ولعبنا بشكل جيد خلال الشوط الأول من المواجهة".

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وأضاف: "خلال الشوط الثاني استمرت سيطرتنا على المباراة، وخلقنا بعض الفرص، لكن كان يمكننا أن نسيطر على تلك الدقائق بشكل أفضل من ذلك".

وأكمل: "بكل تأكيد لا يزال أمامنا مساحة كبيرة للتطور، لكننا سعداء بشكل عام بالنتيجة التي خرجنا بها والأداء الذي قدمناه خلال المباراة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز مساء الأمس على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.