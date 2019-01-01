هندرسون: صلاح رفع التوقعات وأخشى أن أكون خصمه

جوردان هندرسون نجم وسط ملعب فريق ليفربول يشيد بما يقدمه محمد صلاح للفريق رغم غيابه عن التهديف منذ التاسع من شهر فبراير الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد جوردان هندرسون نجم وسط ملعب فريق ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح هداف الفريق وبما يقدمه مع الريدز في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها هندرسون لقناة النادي، وقال خلالها: وقال هندرسون: "مستوى التطلعات يرتفع بالنسبة للفريق والأفراد عندما تسير الأمور بشكل طيب وتبدأ أن تكون ناجحًا، محمد صلاح أفضل مثال على ذلك، ففي العام الماضي كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والجميع يتحدث عنه".

وأضاف: "بالنسبة لي هو أفضل حالًا هذا الموسم من الذي سبق، لكن لأنه رفع التوقعات للغاية في الخارج نرى ذلك ينعكس على الموسم الجاري".

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وأكمل: "عندما ألتفت في ممر الوصول للملعب وأرى محمد صلاح يستعد للمباراة أشعر بالثقة والإيمان، وأعلم كيف كنت لأشعر لو كنت مكان الخصم، لقد كان عليه واجبات جديدة وتأقلم عليها خلال الموسم رغم ذلك لا يزال يساهم بشكل رائع مع الفريق".

واختتم تصريحاته: "لا يزال ينافس على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم أنه يقوم بدول مختلف تمامًا مع الفريق، وما يحدث معه يثبت وجهة نظري، كلما قفزت لمسافة أعلى كلما ارتفعت التوقعات معك، والجميع سيريد أن يراك تقفز أعلى وأعلى".

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جدير بالذكر أن محمد صلاح يمر بصعوبات عديدة هذا الموسم مع ليفربول ولم يسجل في أي مباراة منذ مواجهة الريدز أمام بورنموث في التاسع من فبراير الماضي.