هندرسون: سعداء باللقب ونفكر في القادم

أبرز تصريحات قائد ليفربول عقب التتويج بمونديال الأندية

قال جوردان هندرسون نجم وقائد نادي ليفربول إن الفوز بلقب كأس العالم للأندية يعد نهاية منطقية للموسم الرائع الذي قدمه الفريق.

وجقق ليفربول لقب كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو البرازيلي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك أسدل ليفربول الستار على موسمه المميز بتحقيق الثلاثية القارية، تلك التي بدأت بدوري أبطال أوروبا، ثم السوبر الأوروبي في أغسطس، وكأس العالم للأندية في ديسمبر.

وحول اللقب الثالث لليفربول هذا العام قال جوردان هندرسون: "لقد كانت مباراة مثيرة. أنا متأكد من أنها كانت مثيرة بالنسبة للجماهير، ولكننا واصلنا الأداء الجيد، كان بإمكاننا تسجيل أكثر من الهدف الذي سجلناه. سعدنا عمومًا بالنتيجة والأداء في ظروف صعبة."

وأضاف: "لقد سنحت لنا بعض الفرص من أجل حسم المباراة قبل الوصول إلى الأشواط الإضافية ولكننا لم نتمكن من ذلك، ولكن في النهاية حققنا اللقب وهذا هو الأهم"

وتابع: "العام الحالي كان رائعًا بالنسبة لنا، وسنعمل على أن يكون القادم أكثر روعة وهذا ما نعمل من أجله حاليًا، لن نكتفي بما حققنا وسنلعب للفوز بكل البطولات التي نشارك فيها"

رجل رائع_رجل مخيب | ليفربول وفلامنجو

يذكر أن ليفربول قد حقق ثلاثية قارية هذا الموسم بدأت بدوري أبطال أوروبا في يونيو ثم السوبر الأوروبي في أغسطس وأخيرًا كأس العالم للأندية في ديسمبر.