هندرسون ردًا على صافرات الاستهجان ضده في ويمبلي: لن تغير من موقفي!

اللاعب الإنجليزي تعرض لموقف صعب خلال مواجهة أستراليا

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لم يُخف جوردان هندرسون نجم الاتفاق استياءه وإحباطه من صافرات استهجان الجمهور الإنجليزي ضده خلال مواجهة المنتخب مع أستراليا الودية يوم الجمعة الماضي.

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قائد منتخب الأسود الثلاثة تعرض للعديد من صافرات الاستهجان خلال خروجه من الملعب في الشوط الثاني، وقد وصفها في تصريحاته بـ "غير اللطيفة" وأكد أنه لا يعلم السبب خلفها.

وأضاف "لم أفهم السبب خلف تلك الصافرات، لا أعلم حقًا. إن كان السبب خلف ما فعله الجمهور هو انتقالي للعب في بلد آخر فحسنًا، الآراء مختلفة حول اللعب في الدوري السعودي".

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تابع "تحدثت في الماضي عن أسباب ذلك والأمر يعود للناس لتصديق ما قلته أم لا، لكن ذلك لا يغير أي شيء يخص وضعي مع إنجلترا، فأنا دائمًا ما أبذل قصارى جهدي. تلك الصافرات محبطة بالتأكيد لكنها لا تغير حقيقة ما أفعله هنا، فأنا أريد مواصلة اللعب مع المنتخب ومساعدته على النجاح".

أتم "ليس لطيفًا أن تتعرض لتلك الصافرات من جمهورك، لكن الناس لديهم الحق في التعبير عن رأيهم، وعادة ما أجد رد فعل إيجابي من الناس حين أقابلهم في الشارع. ما حدث لن يُغير الشخص الذي أنا عليه، أنا ألعب كرة القدم في بلاد مختلفة حيث أريد محاولة تحسين اللعبة في الملعب وكذلك خارجه".

يُشار إلى أن الدوري السعودي استقطب العديد من النجوم الكبار الناشطين في أوروبا هذا الموسم وبينهم قائد المنتخب الإنجليزي.

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