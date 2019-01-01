هندرسون: المنتخب الإنجليزي متحد دائماً ولا نفكر فيما يُقال عنا

قائد المنتخب الإنجليزي يؤكد على تركيز زملائه في الفريق حول المباريات فقط

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد هندرسون قائد المنتخب الإنجليزي، على أن لاعبي المنتخب متحدون ولا يكترثون لما يقال خارج المعسكر، مشيراً إلى أن تفكيرهم دائماً يكون حول ما في الملعب.

وقال هندرسون في تصريحات صحفية: "سنكون سنداً لبعضنا البعض، نحن نقاتل من أجل بعضنا لدينا نفس الأهداف، من المهم أن نبقى متحدين".

وواصل: "هناك أشخاص دائماً يتحدثون، ولكن نحن لا نكترث لهم تفكيرنا فقط عما يحدث داخل الملعب".

وقال حول ديكلان رايس: "إنه لاعب رائع، يجب أن يكون في التشكيلة يرغب دوماً في التعلم ويريد تحسين مستواه".

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وحول مباراة الليلة أمام كوسوفو في تصفيات اليورو، قال قائد الأسود الثلاثة: "كوسوفو فريق محترم ولكن نحن كذلك كأس العالم كانت نقطة تحول من حيث علاقتنا مع الجماهير شعرنا أنهم متحمسون من جديد لهذا المنتخب".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سنقدم كل شيء ونأمل أن نتمكن من أداء المهمة والحصول على النقاط الثلاث".

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة كوسوفو، مساء الليلة في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى اليورو القادم.