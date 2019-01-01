هندرسون: المنافسة في البريميرليج مختلفة عن الماضي والاحترام عنوان مواجهة مانشستر سيتي

منافسة شرسة على قمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم

رفض جوردان هندرسون، قائد ليفربول اعتبار المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بين فريقين فقط كالعام الماضي.

ويستعد ليفربول لاستضافة مانشستر سيتي، مساء اليوم في قمة الجولة الـ 12 من البريميرليج.

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وقال هندرسون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "إذا كان علينا اختيار كلمة واحدة لتلخيص شعورنا تجاه مباراة مانشستر سيتي، هي الاحترام".

وواصل: "هم خصم قوي، كنا نواجه معهم صراعات رائعة خلال المواسم الماضية على الصعيدين المحلي والأوروبي".

وأكمل: "نحن ومانشستر سيتي لسنا المتنافسين الوحيدين على اللقب، تشيلسي فريق رائع، لعبنا معهم مرتين لديهم عقلية وروح شباب رائعين".

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وتابع: "ليستر سيتي كان صعباً خصماً أمامنا على ملعب آنفيلد، لم نلاحظ نقاط ضعف في تشكيلتهم، أي شخص يعتقد أن المنافسة بين فريقين هذا الموسم هو مخطأ".

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي وتشيلسي المركزين الثاني والثالث برصيد 26 نقطة، وفي المركز الرابع مانشستر سيتي برصيد 25 نقطة.