هندرسون: المنافسة على اللقب لم تنتهِ

قائد ليفربول يعبر عن إحباطه بعد التعادل أمام إيفرتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول عن إحباطه بعد التعادل السلبي أمام إيفرتون وخسارة صدارة البريميرليج لصالح فريق مانشستر سيتي في الأسبوع التاسع والعشرين.

وقال هندرسون في تصريحاته بعد المباراة: "بالطبع نشعر بالإحباط وكنا نريد الظفر بالنقاط الثلاث، كنا نعرف أن المباراة عصيبة وخلقنا أكثر من فرصة ولم نحسن استغلالها، دافعنا بشكل جيد وكنا نحتاج لأن نكون أكثر دقة أمام مرمى الخصم".

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كما أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي: "لم نفقد الأمل في الصراع على لقب البريميرليج، علينا الاستمرار بالإيجابيات التي اكتسبناها من الأسابيع الماضية والمضي قدمًا، كنا نريد الفوز أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون في عقر دارهم ولكننا خرجنا بنقطة وحيدة، هذه هي كرة القدم، وأنا أؤمن بقدرات فريقي".

يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليفربول.