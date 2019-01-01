هندرسون: اللعب في الدفاع مختلف ولكن نجحت

القائد سعيد بالنجاح دفاعيًا وفيرمينو يؤكد على صعوبة المباراة

نجح نادي ليفربول في الفوز على مونتيري بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر وذلك ليتأهل النادي الإنجليزي لمواجهة فلامنجو بالمباراة النهائية.

كانت كتيبة الريدز قد تقدمت في المباراة بأقدام كيتا ولكن التعادل جاء سريعًا حتى نجح البرازيلي فيرمينو في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة.

وفي تصريحات ما بعد اللقاء قال القائد هندرسون: "الأمور كانت مختلفة بعض الشيء على جانب اللعب في الدفاع، ولكن أعتقد أننا نجحنا في النهاية، أهم شيء هو تحقيق الفوز وذلك ما حدث، ونحن سعداء بتلك النتيجة".

أداء مميز لصلاح في الظهور الأول بكأس العالم للأندية👏 #المونديال_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2019

ومن جانب النجم البرازيلي فيرمينو فقد صرح قائلًا: "كانت مباراة صعبة بكل تأكيد ولكن كان الأداء جيد في الملعب، وأعتقد أنه بنهاية المطاف تمكنا من تحقيق المطلوب والتأهل للمباراة النهائية".

يذكر أن الريدز قد خاض مباراة على جانب آخر في بطولة الكأس بإنجلترا ولكن بفريق الشباب وكانت النتيجة هي الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 5-0.