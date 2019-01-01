هندرسون: أصبحا أكثر قوة من 2014 وكل فريق تاريخي يحتاج للألقاب

جوردان هندرسون نجم وسط ملعب فريق ليفربول يؤكد على أهمية تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري بعد الوصول لتلك المرحلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جوردان هندرسون نجم وسط ملعب فريق ليفربول على ضرورة تحقيق فريقه لبطولة في الموسم الجاري، عقب الوصول لتلك المرحلة من الموسم في المركز الأول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ليفربول إيكو" وأكد خلالها أن الفريق يستطيع إنهاء الموسم بتحقيق بطولة.

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وقال هندرسون: "بالنسبة لي يجب أن أستمر في المضي قدمًا، أحاول أن أضع كل تركيزي على تحقيق الانتصارات مع الفريق وأن ننجح".

وأضاف: "نحن نمتلك فريقًا مذهلًا، وأمامنا شهرًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي، أتمنى أن نستمر في تقديم المستويات الطيبة وتحقيق النتائج التي نرجوها".

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وأكمل: "ليفربول فريقًا تاريخيًا، ويجب أن نحقق الفوز بالألقاب، نملك فريقًا مختلفًا عن 2014، وأصبحنا أكثر قوة على المستوى الدفاعي".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي و للأخير مباراة مؤجلة أمام نظيره مانشستر يونايتد.