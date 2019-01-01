هندرسون: أتمنى أن تكون زيارتنا لملعب نابولي مختلفة عن الموسم الماضي

ليفربول يستهل حملته في الدفاع عن ذات الإذنين من إيطاليا

فيسبوك تويتر بلال محمد

يتمنى هندرسون قائد ليفربول، أن تكون زيارة فريقه لملعب نابولي، مختلفة عما كانت عليه الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول، لبداية حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفاً على نابولي مساء غد الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

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وقال هندرسون في المؤتمر الصحفي للمباراة: "عندما جئنا إلى هذا الملعب العام الماضي، لم نظهر بشكل جيد، ولكن استخدمنا تحليل المباراة لتحسين ما تبقى من الموسم".

وواصل: "نأمل أن تكون ليلة الغد مختلفة ونحقق نتيجة إيجابية، ولكنها ستكون مباراة صعبة فنابولي فريق جيد".

وخسر الفريق الإنجليزي من نابولي الموسم الماضي بهدف نظيف في دور المجموعات، على ملعب سان باولو.

وتابع: "في ليفربول الجميع يريد تحقيق الانتصار عليك، كذلك الأمر بالنسبة لنا نريد تحقيق الفوز في كل مباراة، علينا فقط أن نركز لنتمكن من الفوز بالمباراة".

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وعند سؤاله عن الفريق المرشح لتحقيق دوري أبطال أوروبا، قال: "من السابق لأوانه الحديث حول هذا الأمر، فريقنا بدأ الموسم بشكل جيد ونريد مواصلة هذا".

جدير بالذكر أن ليفربول، يقع في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة نابولي وساليزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.