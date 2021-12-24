كشف الإعلامي أحمد سعيد عن ظهور مهاجم الاتحاد الجديد "عبد الرزاق حمدالله" في مدرج الفريق ودعا لتجهيز استقبال جماهيري حافل له.

الفريق الجداوي أعلن مؤخرًا تعاقده مع الهداف المغربي في صفقة انتقال حر عقب فسخ النصر لعقده في الـ23 من نوفمبر الماضي بأسباب قانونية تحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية.

ما هو موعد ظهور حمدالله في مدرج الاتحاد؟

أحمد سعيد المقرب من الاتحاد أكد تواجد حمدالله مع جماهير النادي في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة خلال مواجهة الاتفاق في الجولة الـ15 من الدوري السعودي، والتي ستُقام يوم الأحد القادم.

وقد طالب الإعلامي السعودي جماهير العميد بتجهيز استقبال جماهيري يليق بالنجم المغربي الذي لن يلعب بالقميص الأصفر والأسود سوى بعد يناير المقبل، حين يُفعل عقد انتقاله عقب فتح باب الانتقالات الشتوية.

🔴 سيتواجد مهاجم #الاتحاد (( عبدالرزاق حمدالله )) في لقاء الاتفاق الأحد المقبل في " ملعب الجوهرة " وسيكون مع الجماهير بالمدرجات .. يستحق أفضل استقبال بالملعب 💛👍



💥 لحجز تذاكر المباراة عبر هذا الرابط https://t.co/2RSUV72GXX#الاتحاد_الاتفاق #عبدالرزاق_حمدالله pic.twitter.com/vCmTP7TjfO — علاء سعيد (@alaa_saeed88) December 24, 2021

وزارة الرياضة السعودية أعلنت اليوم وجود التزامات مالية على الاتحاد قدرها 39 مليون ريال سعودي تقريبًا، يجب تسديدها قبل الـ26 من يناير القادم، ليحصل النادي على شهادة الكفاءة المالية ويستطيع قيد صفقاته الشتوية الجديدة وأبرزها مهاجم النصر السابق.

وقد كشفت بعض المصادر عن أن النادي سدد بالفعل 10 ملايين ريال ومتبقي عليه 29 مليون، وبالطبع لن يلعب حمدالله مع الفريق سوى بعد تسديد هذا المبلغ كاملًا.

لماذا فسخ النصر عقد حمدالله؟

المصادر الصحفية وعلى رأسها صحيفة الرياضية أوضحت أن الأحداث الساخنة التي أدت لتلك النهاية الصادمة بين النصر ومهاجمه المغربي بدأت عقب انتهاء مباراة الرائد في الجولة الـ12 من الدوري السعودي، إذ أبدى حمدالله غضبه الشديد من عدم لعبه أساسيًا وتلفظ بكلمات خارجة ضد المدرب المؤقت مارسيلو سالازار، وحطم السبورة التي يستخدمها المدرب لشرح أفكاره التكتيكية للاعبين.

وأضافت الرياضية أن الإدارة أرسلت للاعب خطابًا تطلب فيه إفادة رسمية حول تلك الأحداث، وهو الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه للرد على ذلك بإرسال رسالة نصية إلى أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي، هدده خلالها وطالبه بالسماح له بالرحيل نهائيًا عن الفريق.

إذ كتب في رسالته، حسب الرياضية، "سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدًا لو يتم خصم كامل عقدي المتبقي منه 7 أشهر، واعتبروها صدقة لكم".

ويتضمن عقد حمدالله مع النصر شرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون يورو، ويُطالب كل طرف حاليًا الطرف الآخر بدفعه، ويبدو أن الأمور ستُحل في أروقة اللجان المختصة والاتحاد الدولي وربما المحكمة الرياضية.

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

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