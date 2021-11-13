هنا التفاصيل .. الإعلان عن انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات في السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت انطلاق أول نسخة من دوري كرة القدم للسيدات بمشاركة 16 فريقًا، وستُقام المباريات في 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن الدوري النسائي الأول في تاريخ السعودية سينطلق في الـ22 من نوفمبر الجاري على مرحلتين، الأولى تتضمن دوري مناطق بمشاركة 16 فريقًا وستقام مبارياته في مدن الرياض وجدة والدمام.

وستُلعب مباريات تلك المرحلة بنظام الدوري من دورين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة والمركزين الأول والثاني في الدمام إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية هي بطولة المملكة النهائية وقد تقرر إقامتها مطلع العام القادم على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وستقام مباريات تلك المرحلة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي أبدى سعادته بتلك الخطوة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن خطة الاتحاد لدعم الكرة النسائية في السعودية.



وأضاف

"اليوم نعيش هذه اللحظة التي تحققت بفضلٍ من الله ثم الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة لجميع القطاعات وتحديدًا في قطاع كرة القدم".



يُشار إلى أن الأندية الـ16 المشاركة في البطولة هي:

التحدي، سما، الهمة، السهام الزرقاء واليمامة (الوسطى) - العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، الكرة المشتعلة والليث الأبيض (الغربية) - شعلة الشرقية، المملكة النسائي، الواحة واتحاد النسور (الشرقية).