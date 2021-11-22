هنا الأسماء المرشحة .. لجنة فنية لإدارة الكرة في النصر

مازالت إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر تُحاول إيجاد الحلول المناسبة للخروج من أزمة النادي وإعادته للطريق السليم، إذ دخل في نفق مظلم بعد الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال مما أدى لخروجه حسب العديد من حسابات المنافسة على لقب الدوري السعودي للموسم الجاري.

الفريق الأصفر تعادل أول أمس مع الرائد 2-2 ليخسر نقطتين جديدتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مما رفع عدد النقاط التي خسرها الفريق منذ الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال إلى 10.

ما هو الحل الجديد لإدارة النصر؟ ومن هي الأسماء المرشحة؟

الإدارة النصراوية لجأت لعدة حلول لإخراج الفريق من أزمته كان آخرها إقالة المدرب بيدرو إيمانويل وقبول استقالة المدير التنفيذي لفريق الكرة "حسين عبد الغني".

وكان النادي قد أقال في وقت مبكر من الموسم المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، ويبحث حاليًا عن المدرب الثالث الذي سيقوده هذا الموسم.

الحل الجديد لدى إدارة العالمي، حسبما كشفت صحيفة اليوم السعودية، هو تكوين لجنة فنية ستُوكل لها مهمة مناقشة جميع الجوانب الفنية الخاصة بفرق كرة القدم في النادي مع الأجهزة الفنية المختلفة.

اليوم أوضحت أن اللجنة سيقودها النجم الأسطوري ماجد عبد الله وسيتواجد معه

كلًا من محيسن الجمعان وسعود الحمالي وفؤاد أنور، بجانب التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

ما هو موقف النصر في الدوري السعودي؟

تعادل النصر مع الرائد أضاع عليه فرصة الاقتراب من الصدارة أو على الأقل الحفاظ على فارق الـ10 نقاط مع المتصدر السابق "الاتحاد" والذي أجلت مباراته أمام الهلال.

الفريق الأصفر حافظ على مركزه التاسع برصيد 14 نقطة، لكن يفصله عن الصدارة 10 نقاط كاملة فيما يبتعد عن منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بـ4 نقاط فقط!

أمل الفريق النصراوي في الفوز بالمباراتين المؤجلتين لتقليص الفارق مع فرق المقدمة والصعود عدة مراكز في جدول الترتيب، إذ سيلعب أمام الطائي والهلال في الأسبوعين الأولين من ديسمبر القادم، خلال توقف الدوري وتواجد المنتخب السعودي في قطر حيث يخوض غمار بطولة كأس العرب.

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