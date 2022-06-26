هنا الأرقام والتفاصيل .. عرض خليجي ضخم لأبو بكر

المهاجم حظي بموسم جيد مع النصر

مازال مستقبل فينسنت أبو بكر مهاجم النصر مجهولًا، حيث تتحدث الأخبار عن وجود عروض عربية وتركية على طاولة ناديه في ظل حديث عن رغبة المدرب الجديد رودي جارسيا في التخلص منه والإبقاء على أندرسون تاليسكا.

المهاجم الكاميروني كان قد انضم للنصر بداية الموسم الجاري بعد صراع شرس مع الاتحاد، وقد حظي بموسم جيد جدًا سجل خلاله 8 أهداف وصنع 4 خلال 22 مباراة في جميع البطولات المحلية والقارية.

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وارتبط أبو بكر خلال الأيام الأخيرة بالعودة إلى ناديه بشكتاش وكذلك الانتقال لعدد من الأندية الإسبانية والتركية، لكن الساعات الأخيرة حملت أخبارًا عن عرض ضخم من نادي الغرافة القطري.

الميدان الرياضي، وهو القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، أعلن عبر حسابه على تويتر أن النادي القطري قدم عرضًا رسميًا للنصر للحصول على خدمات صاحب الـ29 عامًا مقابل 5 ملايين يورو تُدفع على 3 أقساط.

ولم تبت الإدارة النصراوية في العرض بعد، وقد أفادت بعض المصادر أنها تُفضل سفر اللاعب للمعسكر الإعدادي الخارجي للموسم الجديد لتقييمه جيدًا بواسطة المدرب الفرنسي قبل اتخاذ القرار النهائية حول مستقبله.

يُشار إلى أن النصر نجح في التخلص من مهاجمه جوناثان رودريجيز ببيع عقده إلى كلوب أمريكا المكسيكي، رغم أنه لم ينضم للفريق سوى في يناير الماضي.