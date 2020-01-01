هنا "الإيجيبشن ليج" .. الإسماعيلي يعلن رحيل مدربه الجديد بعد أقل من 24 ساعة

الإسماعيلي يعلن رحيل مدربه الجديد

في قرار صادم للغاية ولقطة غريبة في الدوري المصري الممتاز، أعلن نادي الإسماعيلي عن رحيل مدربه الجديد طلعت يوسف.

طلعت يوسف لم يكمل في منصبه 24 ساعة، حيث كانت إدارة الدراويش قد أعلنت التعاقد معه مساء أمس الأربعاء خلفًا للبرازيلي ريكاردو.

وأصدر الإسماعيلي بيانًا رسميًا يشرح فيه سبب اعتذار طلعت يوسف عن استكمال المهمة رفقة الدراويش خلال الفترة الحالية.

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وقال البيان: "تقدم الكابتن طلعت يوسف باعتذار عن القيادة الفنية للفريق الأول للنادي الإسماعيلي لظروف عائلية قاهرة".

وأضاف البيان: "تواجد الكابتن طلعت اليوم بالإسماعيلية لبدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي لكنه اعتذر قبل التدريب".

🟡 | طلعت يوسف يتقدم بإعتذار عن استكمال مهمته الفنية مع الدراويش#IsmailySC #شجع_الدراويش pic.twitter.com/PvNHJUvMhC — SC (@Ismailyofficial) December 24, 2020

وكان الإسماعيلي قد أعلن رحيل البرازيلي ريكاردو عن منصبه في القيادة الفنية بسبب الهزيمة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز.