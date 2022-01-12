“هناك لاعبان مثليان على الأقل في كل نادٍ بالعالم”

دافع نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، باتريس إيفرا، عن اللاعبين المثليين في كرة القدم، معتبرًا أنها ليست ظاهرة نادرة، بل إن في كل نادٍ على الأقل يتواجد لاعبان هكذا.

ولا يوجد حتى الآن إعلان من لاعبين محترفين في الدوريات الخمس الكبرى عن هويتهم الجنسية رغم الحملات المختلفة لحثهم على الإفصاح دون خوف.

ويبدو أن إيفرا قد قابل الكثيرين من المثليين خلال مسيرته الطويلة في كرة القدم، كما أنه يدعمهم رغم إدراكه بعد تقبل الجماهير غالبًا لهم.

إيفرا في حديثه لصحيفة لو بريزيان قال "عندما كانت في إنجلترا، أحضروا شخصًا للتحدث إلى الفريق حول المثلية الجنسية".

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كما أضاف الدولي الفرنسي السابق "قال بعض زملائي: هذا ضد ديني، والبعض الآخر طالب بإخراج اللاعبين المثليين من غرفة خلع الملابس وتعليقات أخرى".

وواصل إيفرا "في ذلك الوقت طالبت الرافضين بأن يخرسوا، لقد لعبت مع لاعبين مثليين ووجهًا لوجه تحدثوا لي وانفتحوا في الحديث معي لأنهم خافوا الحديث مع الآخرين".

وأتم "هناك لاعبان على أقل تقدير في كل نادٍ مثليين، ولكن إذا قلت ذلك في عالم كرة القدم، فقد انتهى الأمر".

تصريحات إيفرا عمومًا تأتي بعد تصريحات لاعب مثلي في أستراليا حول إساءة معاملته بسبب هويته الجنسية خلال مباراة بالدوري يوم السبت الماضي.