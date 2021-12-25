"هناك حدث نادر في انتصار الفتح على الهلال!"

يرى الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، أن هناك حدث نادر حدث في انتصار الفتح على الهلال، يزيد من صعوبة الهزيمة التي تعرض لها الزعيم.

الهلال تلقى الهزيمة على يد الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العنزي كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يكشف فيها عن الحدث النادر الذي حدث في انتصار الفتح على الهلال.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حادثة نادرة، لاعبين مطرودين، و6 لاعبين إصابة كورونا، واستعانة بدرجة الناشئين، ومدرب في المدرجات، إداري في المدراجت، ويحقق الفتح الفوز على الهلال بثلاثية".

الهزيمة التي تعرض لها الهلال زادت من أزماته، بعد الخسارة المباراة الماضية ببطولة الدوري السعودي على يد النصر، في ديربي الرياض الذي أقيم عصرًا، وانتصر فيه العالمي بهدفين دون رد.

حادثة نادرة |



لاعبين مطرودين ..

6 لاعبين اصابة كورونا ..

استعانة بدرجة الناشئين ..

مدرب في المدرجات ..

إداري في المدرجات ..



ويحقق #الفتح ..

الفوز على #الهلال ..

بثلاثية ..! — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) December 25, 2021

وفتحت الهزيمة النار على البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال، لتطالب الجماهير برحيله بسبب سوء نتائج ومستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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ويحتل الهلال المركز الرابع بترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، ليفرق عنه الاتحاد بخمس نقاط، قبل مواجهة الأخير أمام الاتفاق مساء الأحد.