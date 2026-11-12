بعد مشاكله وشجاراته في نابولي .. بطل أوروبا السابق يحاول ضم دي بروينه في يناير

مشاركة تابع GOAL على جوجل

دي بروينه تشاجر مع لورينزو لوكا علنًا في لقاء بورتو، وأحاديث عن صدامات في الغرف المغلقة مع قائد نابولي جيوفاني دي لورينزو وآخرين بالفترة الماضية

إعلان

يسعى بي إس في آيندهوفن لضم كيفن دي بروينه، وفق ما أكده ريك إلفرينك، الصحفي المتابع لأخبار النادي في صحيفة آيندهوفنس داجبلاد، عقب التقارير الإعلامية الأجنبية مساء الأربعاء. ويأمل حامل لقب الدوري في إبرام صفقة مدوية.

ومن المنتظر أن يمنح دي بروينه، البالغ من العمر 35 عامًا، المدرب الناجح بيتر بوش مزيدًا من الخيارات الهجومية. وكتب إلفرينك أن هناك «أملًا كبيرًا» في انتقال لاعب الوسط الشهير عالميًا إلى آيندهوفن.

وأضاف الصحفي: «هناك تواصل على أعلى مستوى مع اللاعب البلجيكي، الذي يعمل منذ سنوات مع إيدي بيبلز، أخصائي العلاج في بي إس في آيندهوفن، ضمن صفوف منتخب بلجيكا».

وبحسب إلفرينك، لن يضطر بي إس في آيندهوفن إلى دفع «رسوم انتقال ضخمة» لضم دي بروينه، الذي ينتهي عقده مع نابولي الصيف المقبل. وأضاف: «لكن النجم البلجيكي سيحتاج إلى تقاضي راتب مرتفع، كما هي الحال مثلًا مع إيفان بيريشيتش في بي إس في آيندهوفن».

إعلان إعلان

وقال إلفرينك: «بي إس في آيندهوفن مستعد بالطبع دائمًا لإنفاق المال من أجل لاعبين بهذا المستوى، ما دامت الأمور ضمن حدود مقبولة».

مواضيع ذات صلة

ووفقًا لإلفرينك، لم يُبدِ دي بروين «رفضًا على الإطلاق» تجاه مساعي بي إس في آيندهوفن لضمه. وستتضح خلال الأسابيع المقبلة إمكانية إتمام الانتقال.

وإذا نجح بي إس في آيندهوفن في جلب دي بروينه إلى هولندا، فقد يخوض مباراته الأولى أمام فينورد يوم 10 يناير. لكنه لن يكون متاحًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الشهر بعد.

إعلان

وقد يغادر دي بروينه نابولي بعد عام ونصف فقط. وكان قد وقّع للنادي الواقع في جنوب إيطاليا بعد عشرة مواسم ناجحة للغاية مع مانشستر سيتي.

وخاض اللاعب المخضرم 36 مباراة بقميص نابولي، سجل خلالها تسعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة. وأحرز دي بروين أربعة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه لم يسجل في دوري أبطال أوروبا.