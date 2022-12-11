"همّش جمهور الاتحاد" .. فك شفرة احتفال حمد الله بعودته لمنتخب المغرب

"وفاء للنصر من حمد الله وإن كان متأخرًا"

يري الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السابق والاتحاد السعودي الحالي، أراد الاعتذار لجمهور العالمي أثناء احتفاله بعودته لمنتخب بلاده، لكن بطريقة غير مباشرة، أغضبت جمهور العميد.

وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، قام باستدعاء حمد الله في القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم قطر 2022، ليمثل اللاعب منتخب بلاده لأول مرة في الحدث العالمي.

واحتفل حمد الله باستدعائه بنشر صورته حاملًا علم المغرب، خلال تتويجه مع النصر بطلًا للدوري السعودي موسم 2018-2019، هذه الصورة فسرها القحطاني أنها رد الجميل للعالمي، إذ أنها اعتراف غير مباشرة بأن النصر هو صاحب الفضل عليه في هذا الاستدعاء.

وأشار الإعلامي إلى أن المغربي كذلك أراد الاعتذار بهذه الصورة لجمهور النصر، وهو ما قد يغضب جمهور العميد لتهميش دوره في عودته لمنتخب بلاده.

حمدالله في رسالة واضحة وصريحة "لمن يستخدم عقله فقط" يضع لقطة تتويجه مع #النصر بالدوري #الاستثنائي كنقطة تحول في مسيرته الاحترافية سبب رئيس في عودته لمنتخب بلاده ويرسل شفرة بين السطور عنوانها "سامحوني" ياجمهور #النصر ..!

وفاء "متأخر" قد يغضب جمهور #الاتحاد الذي تم تهميشه تماماً..! https://t.co/fxNGHyK73U — فلاح القحطاني (@falahsport) November 11, 2022

يذكر أن حمد الله ينضم لمعسكر منتخب المغرب لأول مرة منذ عام 2019، وقت أزمة مغادرته للمعسكر قبل أيام قليلة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، في ظل خلافاته مع عدد من اللاعبين ومدرب أسود الأطلس وقتها الفرنسي هيرفي رينارد.