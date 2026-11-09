"لاعبا الهلال والنصر صارا منسيين" .. نصائح لهمام الهمامي حول مستقبله وهذا ما يميز الشباب!

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بعد أ،باء رغبة عملاقي الرياض في ضم أفضل لاعب بكأس الخليج..

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منذ تألقه في كأس الخليج، وبات مستقبل همام الهمامي، نجم نادي الشباب، مثار جدل، في ظل الحديث حول رغبة النصر في التعاقد معه، خلال الصيف الماضي، ورسائل تقرّبه من الهلال، مع الاقتراب من دخوله الفترة الحرة في عقده مع "الليث".

ما بعد تألق الهمامي

وكان ناصر التويجري، وكيل أعمال همام الهمامي، قد ذكر بأن النصر طلب التعاقد مع اللاعب في الصيف، وكان الشباب بصدد إجراء صفقة تبادلية، بضم الحارس نواف العقيدي، إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية، فيما رجّح بأن اللاعب يريد الاحتراف الأوروبي، وتبقى جميع الأمور واردة.

وفي هذا السياق، أشار الإعلامي عبد العزيز المريسل، إلى أن الهلال يضع الهمامي أيضًا نصب عينيه، لضمه في الفترة الشتوية، وذلك بعدما لعب دور البطولة، في قيادة المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس "خليجي 27" في جدة، وحقق جائزة أفضل لاعب.

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وبدوره، حسم عبد العزيز المالك، رئيس مجلس إدارة الشباب، مستقبل الهمامي، قائلًا إن الإدارة متمسكة بخدماته، ويعد أحد العناصر الأساسية في مشروع النادي المستقبلي.

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نصيحة نجم سابق!

من جانبه، وجه سعود كريري، مدير الكرة السابق بنادي الهلال، والذي سبق وأن ارتدى قميص الزعيم، بخلاف القادسية والاتحاد والشباب، رسالة إلى همام الهمامي، فيما يتعلق بتحديد مستقبله، مع اقتراب انتهاء عقده في الصيف المُقبل.

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وقال كريري، عبر برنامج "المنصة" على فضائية ثمانية، "نصيحتي لهمام الهمامي كلاعب سابق، أن يغض الطرف عن العروض الكبيرة، فنحن في عصر الاحتراف، وأنت تدرك أن صرف مشاركة اللاعب السعودي باتت قليلة للغاية، في ظل قانون الأجانب الثمانية، واليوم أنت تلعب أساسيًا مع الشباب، وصرت من أهم نجوم كأس الخليج، وقبلها قدمت نفسك بشكل جيد مع الخلود".

وأضاف "ما يميز الشباب أنه ليس هناك ضغط جماهيري أو إعلامي، وبإمكانك أن تلعب بأريحية. نصيحتي لك أن تغض الطرف عن عروض المبالغ الكبيرة، وحتى وإن لم يتمكن الشباب من توفير مطالبك المادية، إلا أنك تستطيع بناء اسمك وأن تجني تلك الأموال في المستقبل".

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نجوم في طي النسيان

وأكد تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي الأسبق، على النصائح الموجهة للهمامي بالاستمرار مع الشباب، فيما استشهد بأسماء نجوم باتوا في طي النسيان، على حد وصفه.

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وقال الضبعان للهمامي إن أمامه أمثلة للاعبين أصبحوا في دائرة النسيان، مثل عبد الرحمن غريب ومراد هوساوي (ثنائي النصر والهلال)، فيما استشهد بالمغربي مراد باتنا، الذي أصرّ على البقاء في الفتح رغم العروض الكبير، مضيفًا أنه من الصعب أن يأخذ أماكن لاعبين على غرار ساديو ماني أو كريسنسيو سامرفيل.

وأضاف "إذا كنت تريد الخروج من الشباب من أجل الأموال، فإن هذه الأموال التي ستحصل عليها ستنهي شغفك، وفي النهاية، لن تشارك سوى ببضع دقائق قليلة في عشر مباريات، وسنخسر نجمًا واعدًا، مستقبلك أمانة في يد وكيل أعمالك ووالدك".

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تطورات إصابة الهمامي

ورغم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي، في فترة التوقف الدولي، بسبب الإصابة، إلا أن الحساب الرسمي للأخضر، قد كشف عن قرار الجهاز الفني، بقيادة جورجيوس دونيس، بضم اللاعب الذي يواصل برنامجه التأهيلي، في معسكر الدوحة، لاستكمال المرحلة الأخيرة من تأهيله، تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، وبالتنسيق مع نادي الشباب.

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وكان الهمامي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، ليجري مرحلة التعافي في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، فيما تحددت مدة برنامجه التأهيلي، لثلاثة أسابيع.

ومع تأجيل كأس آسيا 2027، من يناير إلى ديسمبر من العام المُقبل، فإن المنتخب السعودي يخوض معسكرًا إعداديًا في الدوحة، ليلعب مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان، في 13 و17 نوفمبر، على ملعب جاسم بن حمد.