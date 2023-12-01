هل ينتهك حقوق العمال؟ برشلونة يواجه تهمة جديدة!

النادي الكتالوني يمر بفترة عصيبة من الاتهامات.

يقوم برشلونة بإعادة بناء كامب نو ملعبه التاريخي، وخلال الآونة الأخيرة تصدرت عناوين في وسائل الإعلام تتحدث عن انتهاكات لحقوق العمال في عملية إنشاء الملعب الجديد.

على الرغم من أن برشلونة يقول إنه ليس لديه علم بالتحقيق الذي أجرته صحيفة "إل بريوديكو". اكدت إحدى الشركات المتعاقدة لتوفير الموظفين لشركة البناء التركية "ليماك" المسؤولة عن التنفيذ، أن الظروف في الموقع تلتزم بجميع معايير السلامة.

توضح صحيفة "ريليفو" بدورها أنه عند الاتصال ببعض الشركات العشر المتعاقدة، أكدوا لهم أن أيا من ذلك لم يحدث، وأن العمال أنفسهم مستاؤون من تلك التقارير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أعقبت التقرير عمليات تفتيش من الحكومة الكتالونية، إضافة إلى النقابة العمالية المحلية المتخصصة في أعمال لبناء والتشييد، وأثبتت وفق الصحيفة أن الوضع في كامب نو الجديد، لم يكن مختلفًا عما شوهد في مشاريع أخرى مماثلة. وقد تم توظيف نفس الشركة في ملعب "متروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد سابقًا، وفي ملعب سانتياجو برنابيو الجديد الذي يمر بمراحل أخيرة في إعادة التشييد.

وأكدت المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة الإسبانية أن المزاعم المتعلقة بدوامات غير قانونية للعمال في مواقع المشروع ليست صحيحة، وأنه بغياب آخر ضوء لا يكون هناك عمال، لكن عادة تتم مضاعفة الورديات في الإطار القانوني إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من ساعات العمل لإتمام المشروع.