هل ينتقل زياش إلى برشلونة؟ توخيل: لا يمكنه لعب كل المباريات في تشيلسي!

أغلق مدرب تشيلسي، توماس توخيل، الباب في وجه اهتمام برشلونة بالتعاقد مع حكيم زياش في يناير المقبل، بتأكيده على أن الدولي المغرب لا يرغب في مغادرة ستامفورد بريدج.

وسارت الشائعات في الأيام الماضية أن برشلونة وضع زياش على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في كامب نو بالميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة لزيادة الجودة الهجومية لكتيبة تشافي هيرنانديز.

كيف رد توخيل على اهتمام برشلونة بزياش؟

وبعد مباراة ليستر سيتي، أجاب توخيل عندما سُئل عن مستقبل زياش بقوله "لا أعتقد أننا سنقوم بتحركات في سوق الانتقالات الشتوية".

كما أضاف "لم أتحدث مع أحد حول هذا الأمر حتى الآن، حكيم لم يأتِ إلى مكتبي ويطلب المغادرة أو يقول أنه غير سعيد".

وواصل الألماني "حكيم زياش لاعب مهم بالنسبة لنا، وأيضًا لديه طموح كبير جدًا وموهبة عالية للغاية، إنه جزء لا يتجزأ من فريقنا".

واختتم توخيل في هذا الصدد "من المستحيل أن يلعب كل لاعب في تشكيلتنا كل 90 دقيقة، الجميع يدرك أن هناك منافسة قوية في الفريق حاليًا".

هل ينتقل زياش إلى برشلونة؟

بعد حديث توخيل، يبدو واضحًا أن برشلونة فقد فرصة ضم أي من لاعبي تشيلسي على سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل.

برشلونة أراد ضم زياش أو كريستيان بوليسيتش أو كالوم هودسون أودوي، باعتبار أنهم لا يحظون بفرصة المشاركة باستمرار، غير أن كلمات توخيل كانت واضحة في هذا الصدد.

ماذا قدم زياش هذا الموسم مع تشيلسي؟

شارك زياش صاحب الـ28 عامًا في 11 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما على مدار 595 دقيقة.

آخر إسهامات زياش كانت في مباراة ليستر سيتي يوم السبت، عندما صنع الهدف الثالث للبلوز في شباك الثعالب بالمباراة التي انتهت 3-0 لكتيبة توماس توخيل.

ووصل زياش إلى تشيلسي نظير 40 مليون يورو من أياكس في صيف 2020، غير أن الإصابات كانت سببًا كبيرًا في تعثر مسيرته حتى الآن بستامفورد بريدج.

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