هل ينتقل إلى الهلال؟ الكشف عن موقف الخيبري مع النصر

كشفت تقارير صحفية، عن موقف عبد الله الخيبري لاعب وسط نادي النصر، من الاستمرار مع العالمي، وسط تردد أنباء حول اقترابه من الانتقال إلى الهلال.

الخيبري دخل الفترة الحرة بداية من شهر يونيو الماضي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة النصر، حيث أكدت بعض التقارير على أنه اقترب من الانتقال إلى الهلال في صفقة انتقال حر.

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ووفقًا لحساب برنامج "رياضة سكوب" المذاع على قناة السعودية، عبر موقع "تويتر"، فإن الخيبري اتفق مع نادي النصر على تجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، ليتم غلق باب المفاوضات مع الهلال.

وأضاف البرنامج أن الخيبري اتفق مع النصر على التجديد لمدة 3 سنوات قادمة مقابل 5.5 مليون ريال في السنة الواحدة، ليكون إجمالي عقده 16.5 مليون ريال.

ومن المقرر أن يعلن نادي النصر بشكل رسمي عن تجديد العقد بعدما يقوم الخيبري بالتوقيع على العقود، ليغلق باب التكهنات حول مستقبل لاعب وسط العالمي.

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علمت مصادر #رياضة_سكوب

أن اللاعب عبدالله الخيبري اتفق مع #النصر على التجديد ثلاث سنوات مقابل 5.5 مليون ريال سنوياً pic.twitter.com/ETWHK03MUU — رياضة سكوب (@RiyadahScoop) December 23, 2021

ويعد الخيبري واحدًا من العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها من جانب الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني ميجيل روسو، حيث يقدم مستويات رائعة رفقة الفريق الأصفر.