هل ينتقل إكرامي إلى الجونة؟.. النادي يجيب

إكرامي أعلن رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري

تحدث نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الجونة ، عن إمكانية ضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي.

وكان إكرامي قد أعلن رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بعد أن لم يفاتحه النادي الأحمر في تجديد عقده الذي اقترب من الانتهاء.

وينتهي عقد شريف إكرامي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويتاح له التوقيع لأي نادٍ خلال الـ6 أشهر الجارية بشكل قانوني.

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وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية: "أقدم التحية لشريف إكرامي على البيان الذي أصدره بقرار رحيله عن الأهلي".

وتابع: "لا أعرف وجهة إكرامي المقبلة، ولا أعتقد أنها ستكون نادي الجونة، حارس مرمى الأهلي قيمته غالية على الإدارة بشكل كبير".

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وأضاف شوقي: "التعاقد مع شريف إكرامي شرف كبير، وأعتقد أن استمراره في الكرة خلال المرحلة المقبلة برغبة مالية لأنه حقق الكثير على مستوى كرة القدم".

ومن المتوقع أن ينتقل شريف إكرامي بحلول الصيف المقبل رغبة منه في استمرار قدميه داخل ملاعب كرة القدم.