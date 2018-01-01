هل ينال رابيو عفو ديشان؟ مدرب فرنسا يجيب

ديشان يروي ما حدث قبل كأس العالم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن ظروف استبعاد أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان من القائمة الاحتياطية للمنتخب الفائز بكأس العالم.

وقال ديشان في لقاء تليفزيوني:"قبل البطولة أرسل رابيو بريد إلكتروني يرفض الانضمام، طلبت التأكيد من فيليب بروشيريو (المدير التنفيذي للمنتخب الفرنسي) بشأن هوية من أرسله". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"اتصلت به مرتين أو 3 عبر الهاتف، وأرسلت له رسالة نصية للحديث معه ولكن هذا لم يحدث، في النهاية قواعد فيفا تجبرنا على معايير محددة بشأن القوائم، ولكن الحياة تستمر. لم يكن أمراً مرضياً بل مزعجاً ومحرجاً".

وعما إذا كان سيسامحه يوماً ما قال:"الأمر لا علاقة له بالمسامحة، بل بالتنافسية، لقد أخذت من فعلوا ما يحتاجون لفعله وكانوا على قدر توقعاتي، لذلك الأمر ليس مسامحة أو عقاب، هو صغير وأتمنى أن يتعلم درسه".

وتوج المنتخب بطلاً لكأس العالم 2018 بالفوز على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في النهائي.