هل يمتلك نيمار شرطًا جزائيًا في باريس؟

هل من الممكن أن يتعاقد برشلونة مع نيمار كما تعاقد معه باريس سان جيرمان؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تساءلت العديد من الصحف في الآونة الأخيرة عن ما إذا كان هناك شرطًا جزائيًا في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان أم لا.

وفي الوقت الحالي يبدو نيمار قريبًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة نظرًا لرغبته ورغبة النادي الكتالوني، ولكن رغبة نادي العاصمة الفرنسية هي المعضلة الآن.

ومع رفض إدارة باريس سان جيرمان لفكرة رحيل النجم البرازيلي، فهل يكون الحل هو أن يقوم برشلونة بدفع الشرط الجزائي وكسر عقد نيمار؟

ونظرًا إلى المعطيات السابقة فهذه هي الطريقة التي تعاقد بها نادي العاصمة الفرنسية رغم أنف إدارة برشلونة منذ عامين من الآن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

ولكن على ما يبدو فإن هذه المحاولة لن تكون مجدية، نظرًا لأن باريس سان جيرمان قرر إغلاق الثغرة التي خدع بها برشلونة في 2017.

ولم يضع باريس سان جيرمان شرطًا جزائيًا في عقد نيمار من أجل تحصينه من الرحيل رغمًا عن الإدارة، وهو ما يقوم به النادي الباريسي مع أغلب نجومه، فما بالك بنيمار.

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يذكر نيمار كان قد وصل إلى العاصمة الفرنسية أمس بعد انتهاء فترة أجازته، واجتمع لمدة 3 ساعات مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو، ثم غادر مقر التدريبات دون أن يحضرالحصة التدريبية.