هل يلعب أوباميانج مباراته الأخيرة مع آرسنال ضد تشيلسي؟ أرتيتا يُجيب!

غموض كبير حول مستقبل النجم الجابوني

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، عن مصير مهاجمه الجابوني بيير أوباميانج، بالبقاء أو الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوباميانج ينتهي عقده مع آرسنال في يونيو 2021، وسط محادثات مستمرة للتجديد، واهتمام من إنتر وبرشلونة ويوفنتوس بالحصول على خدماته.

آرسنال يلعب مباراته الأخيرة هذا الموسم، غداً السبت، ضد تشيلسي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فهل يكون الظهور الأخير للجابوني؟

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أرتيتا أجاب:"لا، شعوري الحالي مختلف، الأمر بالنسبة لنا عبارة عن حزمة مكونة من مفاوضات وشروط من أجل إقناع اللاعب بالبقاء".

وأضاف:"المباراة مهمة جداً لنا، لا أريد التحدث والربط بينها ومستقبل أوباميانج، ربما تكون مفيدة من الناحية الرياضية والاقتصادية، ولكن على كل حال، نحن نريد الحفاظ عليه بصفوف الفريق لأطول فترة ممكنة داخل النادي".

وأما عن مقارنته بفرانك لامبارد وبيب جوارديولا ويورجن كلوب:"فرانك كان لاعباً على أعلى مستوى، وأظهر العديد من الصفات المميزة كمدرب، نحن في سن صغير ونحاول تجربة أنفسنا، لذلك من الصعب مقارنتنا بكلوب أو جوارديولا".

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يذكر أن تشيلسي نجح في الحصول على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي، وتأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يحتاج آرسنال للفوز بكأس الاتحاد من أجل التأهل للدوري الأوروبي.